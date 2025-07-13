Санкции Трампа могут стать фактическим глобальным эмбарго на российскую нефть — The Times

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп внезапно поддержал сенатскую инициативу по введению новых санкций – 500% тариф на все товары из стран-импортеров российской нефти.

Об этом пишет The Times .

Ранее он избегал таких санкций в надежде добиться мира с Путиным.

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Однако на этой неделе сменил риторику, заявив, что "устал от лжи Путина".

Законопроект, созданный сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем, предусматривает 500% тарифы на товары из стран, покупающих российские энергоресурсы, такие как Китай, Индия и Турция.

Фактически это вторичные санкции, которые направлены не напрямую против России, а против ее ключевых покупателей в случае принятия, эти тарифы могут стать действующим глобальным эмбарго на российскую нефть.

Эксперт Макс Гесс (Институт исследований внешней политики) считает, что Трамп может не решиться на столь радикальные меры, ведь они рискуют резко поднять мировые цены на нефть до $100 за баррель.

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Если закон примут, он также дает Трампу контроль над процессом введения и снятия санкций, что вызывает беспокойство части конгресса о необходимости лучшего надзора.

Напомним, сенаторы-республиканцы уверены в том, что в этом месяце будет принят законопроект о санкциях против России . Документ, в частности, предусматривает 500-процентную пошлину для стран, покупающих российскую нефть и уран, с возможностью временной отмены тарифов президентом.