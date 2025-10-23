Владимир Путин и Дональд Трамп / © ТСН.ua

Новые санкции США против нефтяных гигантов «Роснефть» и «Лукойл» стали решительным ударом по военной экономике России, направленным на перекрытие ее денежных потоков. Вашингтон и ЕС делают ставку на то, что геополитическая выгода перевесит потенциальные риски для мирового энергетического рынка.

Об этом говорится в статье Sky News.

«Новые санкции США — это не просто предупреждение, а настоящий удар в живот российской военной экономики«, — отмечается в материале.

Нефтяные гиганты «Роснефть» и «Лукойл» остаются главными источниками финансирования российской военной машины — своеобразным двойным двигателем, который перекачивает средства в военные артерии Кремля.

Вашингтон объяснил свой решительный шаг как попытку «ослабить способность Кремля получать доходы для своей военной машины».

Нефть является жизненной артерией российской экономики, и, по словам обозревателей, Министерство финансов администрации президента США Дональда Трампа фактически «перекрыло ей кислород».

Впрочем, каждый сильный удар в политическом ринге может иметь обратный эффект – давление на Москву несет риски и для самих США, ведь побочных последствий избежать невозможно. Ослабляя российский нефтяной сектор, Трамп одновременно сжимает «грудную клетку» мирового энергетического рынка — и такой шаг может ощутимо сказаться даже на американских заправках.

Несмотря на это, Белый дом рассчитывает, что геополитическая польза перевесит временные экономические потери.

«Это чрезвычайно мощные санкции, и я надеюсь, что они не продлятся долго», — заявил Трамп.

Эта комбинация уверенности и осторожности ярко демонстрирует его стратегию — «максимальное давление», но с постоянным контролем за ценами на топливо внутри страны.

Европа оперативно отреагировала, поддержав позицию Вашингтона: страны ЕС ввели дополнительные ограничения на импорт и усилили надзор за судоходными схемами, которые позволяли обходить санкции. Таким образом Евросоюз четко показал, что остается на стороне Трампа и что западный альянс продолжает действовать единым фронтом.

Отмечается, что санкции президента США — это не просто акт наказания, а стратегический шаг, направленный на то, чтобы загнать президента РФ Владимира Путина в угол. Однако предел для ошибки здесь чрезвычайно узок. Если цены на энергоносители резко подскочат или союзническое единство даст трещину, Трамп рискует сам оказаться «у канатов».

Напомним, 22 октября США ввели санкции против «Роснефти» и «Лукойла», а также против более 30 их дочерних компаний. Как заявили в американском Минфине, причиной стало отсутствие серьезной преданности России мирному процессу для прекращения войны в Украине. Санкции имеют целью ослабить энергетический сектор РФ и ухудшить способность Кремля финансировать свою военную машину.