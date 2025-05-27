Санкционный раскол: ЕС и США больше не согласовывают меры против России

США и Евросоюз / © Getty Images

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Между Евросоюзом и США больше не наблюдается единства в вопросе экономического давления на Россию, говорится во внутреннем документе МИД Германии. Ранее стороны выступали единым фронтом, однако теперь взаимодействие фактически прекратилось.

Об этом говорится в статье Süddeutsche Zeitung.

Договоренности с президентом США Дональдом Трампом, как шутят даже в немецком МИДе, сейчас имеют вид «периода полураспада».

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Накануне министр иностранных дел ФРГ Иоганн Вадефуль заверил, что «это будет больно для России с финансовой точки зрения». Речь идет о подготовке нового, уже 18-го пакета санкций в ответ на очередные российские атаки по украинским городам.

«Будет четкая реакция Запада, и, я думаю, также Соединенных Штатов Америки», — добавил немецкий министр, хотя, судя по обстоятельствам, даже у него есть сомнения на этот счет.

Между США и ЕС больше нет коммуникации о санкциях

Как сообщают Süddeutsche Zeitung, NDR и WDR, переговоры с американской стороной о совместных действиях против механизмов обхода санкций потерпели крах. В отчете МИД Германии, посвященном заседанию Совета ЕС по иностранным делам 20 мая в Брюсселе, указано, что ЕС-координатор по санкциям Дэвид О’Салливан подтвердил разрыв трансатлантического сотрудничества в этом направлении.

«Никакой совместной внешней коммуникации больше не происходит», — зафиксировано в документе. Даже в рамках G7 координация «потеряла динамику».

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В таких условиях достижение согласия по очередному санкционному пакету против России выглядит все менее вероятным — особенно учитывая, что Трамп, по оценкам некоторых экспертов, не против скорейшего восстановления торговли с Россией.

Несмотря на разногласия, санкции работают

Депутат Европарламента от партии «Зеленых» Сергей Лагодинский предупреждает о рисках для безопасности, которые возникают на фоне ослабления сотрудничества между ЕС и США.

«Проблема в том, что США фактически были двигателем санкционной политики», — отметил политик.

Он считает, что если Трамп начнет искать взаимопонимание с Москвой, «это будет означать конец глобального санкционного режима».

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Впрочем, некоторые результаты есть: согласно словам О’Салливана и главы разведывательного координационного центра ЕС Даниэля Маркича, санкции уже серьезно повлияли на экономику России. Также Евросоюз смог частично заблокировать потоки военно-промышленного экспорта через третьи страны, такие как Армения, Сербия, Узбекистан и Индия. Но маршруты через Казахстан, ОАЭ и Турцию остаются проблемными.

По словам О’Салливана, Китай и Гонконг остаются главными «хабами» для обхода санкций. «Около 80% обхода санкций» проходит именно через Китай, заявил он, указав, что Пекин это отвергает. Кроме того, в документе говорится об участии некоторых европейских компаний в схемах по незаконной торговле с РФ, что ослабляет переговорную позицию Еврокомиссии.

Оценку роли Китая разделяет и украинская разведка. Так, глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко сообщил, что Китай продолжает поставлять России критически важные товары.

«Есть информация, что Китай поставляет станки, специальные химические продукты, порох и компоненты для военно-промышленных предприятий», — сказал он.

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Украинские спецслужбы имеют доказательства по меньшей мере 20 таких предприятий в РФ.

Еще в декабре 2024 года Брюссель наложил санкции на семь китайских компаний и физических лиц за подозрение в помощи российской военной экономике. Но детализированной информации о масштабах и маршрутах поставок до сих пор нет. Китайская сторона не ответила на запрос до момента публикации.

Санкции против «теневого флота» и дальнейшие шаги

О’Салливан также сообщил об успехах в борьбе с российским «теневым флотом» — судами, формально зарегистрированными в других странах, но фактически контролируемыми Москвой. Несколько государств уже лишили эти суда права ходить под своим флагом после вмешательства ЕС. Впрочем, представитель Евросоюза по санкциям призвал к более последовательной политике: «более жестким мерам против всего теневого флота». В частности, предложено проверить деятельность портов в Турции, Индии и Малайзии, которые часто принимают эти суда.

Следующим шагом, как следует из немецкого правительственного отчета, станут санкции против российского энергетического и банковского секторов. Однако и здесь не обошлось без разногласий — Венгрия снова блокирует инициативу и демонстрирует «полное отсутствие готовности к компромиссу». Участие США в этих мероприятиях, учитывая нынешние политические сигналы из Вашингтона, тоже вызывает сомнения.

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Санкции против России — последние новости

Напомним, 20 мая Евросоюз принял очередной — уже 17-й — пакет санкций против России. Новые ограничения касаются почти 200 кораблей теневого флота РФ, а также направлены против гибридных угроз и на защиту прав человека.

По информации The New York Times, США не присоединятся к новым санкциям ЕС против России. Более того, президент США Дональд Трамп заговорил о торговых возможностях с Москвой после завершения войны против Украины.

26 мая стало известно, что в Евросоюзе готовят новые санкции против России в ответ на новые массированные атаки по территории Украины.

Заметим, накануне Трамп резко раскритиковал президента РФ Владимира Путина за атаки по Украине и убийства людей. После этого The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что президент США рассматривает возможность введения новых санкций против России уже на этой неделе.

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