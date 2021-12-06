"Санта, принеси патроны": конгрессмен США попал под шквал критики из-за рождественского фото с оружием

В 2020 году от огнестрельного оружия погибли почти 20 тысяч американцев. Это самый большой показатель за два десятилетия.

Конгрессмен США от штата Кентукки Томас Мэсси попал под шквал критики из-за рождественской фотографии с винтовками, обнародованной всего через несколько дней после громкой стрельбы в школе в Мичигане.

Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что на скандальном фото республиканец позирует вместе с членами своей семьи, каждый из которых держит в руках оружие. Политик обнародовал его в своем микроблоге в Twitter, написав: "С Рождеством! P.S. Санта, пожалуйста, принеси патроны".

Публикацию осудили десятки семей, пострадавших от насилия с применением огнестрельного оружия, а также политики из Демократической и Республиканской партий.

Бывший директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи заявил, что будет финансировать любых потенциальных кандидатов, которые будут баллотироваться против Мэсси на выборах в Конгресс, а конгрессмен Адам Кинзингер описал пост как демонстрацию "оружейного фетиша".

Американец Фред Гуттенберг разместил под публикацией Мэсси фотографию надгробия своей дочери Хайме, погибшей в результате стрельбы в средней школе Паркленда во Флориде в 2018 году.

В то же время, несколько известных в консервативных кругах США лиц встали на защиту конгрессмена. Представительница Колорадо и активистка по защите прав на оружие Лорен Боберт, например, написала, что фотография Мэсси станет ее "рождественской открыткой".

Томас Мэсси является сторонником Второй поправки к Конституции США, гарантирующей право граждан на свободное хранение и ношение огнестрельного оружия, и решительно выступает против любых инициатив по контролю за оружием, заявляя, что они не остановят массовые убийства в школах.

В апреле он внес законопроект, предусматривающий снижение возраста на покупку огнестрельного оружия с 21 до 18 лет.

Заметим, что в 2020 году в результате применения огнестрельного оружия погибли почти 20 тысяч американцев, что является наибольшим показателем за по меньшей мере два десятилетия.

. @RepThomasMassie, since we are sharing family photos, здесь есть mine. Один из них является краткой фото, что я ежедневно Jaime, другой является, где он строится, потому что паркландский спорт.



The Michigan образовательный спорт и его семья использовалась для фотографий как вы как хорошо. pic.twitter.com/MsQWneJXAp — Fred Guttenberg (@fred_guttenberg) December 4, 2021

Напомним, что во вторник, 30 ноября, 15-летний Итан Крамбли устроил стрельбу в средней школе поселка Оксфорд в штате Мичиган, убив четырех учеников и ранив еще несколько человек, в том числе учителя. По данным следователей, подросток вышел из туалета с пистолетом и открыл огонь в коридоре.

Стрельцу выдвинули обвинения в двух десятках преступлений, в том числе в покушении на убийство и терроризме, повлекшем смерть. Его будут судить как совершеннолетнего.

В выходные правоохранители арестовали родителей Итана Джеймса и Дженнифер Крамбли. Супруги не признали вины ни по одному из четырех пунктов обвинения в непреднамеренном убийстве. Несмотря на это, суд назначил паре залог в размере миллиона долларов. Каждому из них может грозить до 15 лет тюрьмы.

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