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Саркози оправдал Путина из-за войны и сказал, на что должна согласиться Украина ради "мира"

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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Саркози оправдал Путина из-за войны и сказал, на что должна согласиться Украина ради "мира"

Николя Саркози / Фото: Associated Press

Саркози заявил, что "Россию нельзя уничтожать".

Экс-президент Франции Николя Саркози после своих скандальных высказываний, что Украина должна отказаться от вступления в НАТО и ЕС, оправдал Путина из-за жестокой войны и массовых убийств и призвал к "мирным переговорам".

Об этом он сказал в интервью BFM-TV.

Саркози заявил, что якобы в войне России против Украины уже погибли 500 тысяч человек. Он признал, что Россия и Путин являются агрессорами, а Украина – жертвой. Он заявил, что мир должен думать о том, как прекратить войну. По его мнению, здесь есть два варианта, один из которых – уничтожение России.

"Но мы не собираемся уничтожать второе по величине ядерное государство мира, иначе мир рискует скатиться к тотальной войне", — заявил он.

Также Саркози заявил, что политики, которые говорят, что с "Путиным невозможно разговаривать, просто якобы никогда этого не делали". Кроме того, он оправдал Россию за войну, потому что "мол Путина спровоцировали".

"Когда машешь мулетой (красной тряпкой — ред.) перед носом быка, не удивляйся, если он зарядит", — сказал он.

Напомним, ранее Саркози назвал "иллюзорными" намерения Украины освободить Крым, а также призвал Киев к "мирным инициативам".

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Дата публикации
Просмотры
2355
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