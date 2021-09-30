Саркози приговорили к году тюрьмы: наказание будет отбывать дома, но с электронным браслетом

В этом деле прокуратура требовала для бывшего главы государства год заключения, из которых шесть месяцев условно.
Бывшего президент Франции Николя Саркози признали виновным в махинациях, связанных с финансированием избирательной кампании 2012 года. Ожидается, что он обжалует приговор.
Об этом в четверг, 30 сентября, сообщает Le Figaro.
По версии следствия, команда Саркози потратила на проигранную избирательную кампанию 43 миллиона евро — почти вдвое больше разрешенного предела.
Для того, чтобы скрыть допущенные нарушения, правая партия "Союз за народное движение" выдала расходы на организацию митингов и других событий за расходы на партийные мероприятия.
В этом деле прокуратура требовала для бывшего главы государства год заключения, из которых шесть месяцев условно. Но суд вынес приговор об 1 годе заключения. Наказание можно будет отбывать дома с помощью электронного браслета.
Напомним:
- 1 марта парижский суд признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием. 66-летнего Саркози обвинили в том, что он пытался подкупить судью в обмен на информацию о расследовании финансирования его партии. Экс-президент приговорен к трем годам лишения свободы: два года условно и один год — заключения. Адвокаты обжалуют приговор.
- Также Саркози ждет еще один судебный процесс о возможном ливийском финансировании его кампании.