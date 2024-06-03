Саудовская Аравия отказалась участвовать в Саммите мира в Швейцарии — Bild

Официальной позиции по участию в Саммите мира от Саудовской Аравии пока нет.
Саудовская Аравия решила не участвовать в Саммите мира в Швейцарии из-за того, что там не будет представлена страна-агрессорка Россия.
Об этом информирует немецкое издание Bild.
О таком решении Саудовской Аравии сообщил источник в дипломатических кругах в Эр-Рияде.
В Саудовской Аравии якобы не хотят участвовать в мирном саммите из-за отсутствия на нем представителей России.
Официального заявления об участии в саммите от Саудовской Аравии не поступало.
Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что США уже подтвердили свое присутствие на высоком уровне на саммите в Швейцарии, который пройдет 15-16 июня.
Кроме того, мы ранее информировали, что МИД Китая подверг критике подготовку к проведению Мирного саммита в Швейцарии.
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