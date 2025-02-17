Саудовская Аравия выступит посредником на переговорах США и РФ – CNN

Королевство Саудовская Аравия планирует сыграть большую роль на переговорах Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации по завершению войны в Украине.

Об этом сообщает агентство CNN.

Агентство уверяет, что получило информацию о деталях переговоров от неназванных источников в королевстве. Собеседник журналистов пояснил, что королевство не будет страной, просто предоставляющей услуги "гостинга" для мирных переговоров. В свою очередь власти будут активно участвовать в контактах США и РФ. Команду саудитов-посредников возглавит советник национальной безопасности.

Напомним, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что для участия в переговорах с США в столицу Саудовской Аравии город Эр-Рияд сегодня вылетает российская делегация. Речь идет о министре иностранных дел Сергее Лаврове и кремлевском советнике по национальной безопасности Юрии Юшакове.

Госсекретарь США уже прибыл в Саудовскую Аравию на переговоры с россиянами.

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