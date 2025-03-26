Саудовские переговоры: легендарный экс-комбриг о том, был ли разговор об отказе от территорий

Палиса подчеркнул, что на встрече не было никаких разговоров о территориальных уступках, ведь это – "красная линия" для Украины.
Никаких разговоров о территориальных уступках на переговорах в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) не было.
Об этом заявил участник переговоров, заместитель руководителя ОП, бывший комбриг 93-й бригады "Холодний Яр" Павел Палиса.
По его словам, на встрече в Эр-Рияде стороны продолжили технические консультации по всеобъемлющему прекращению огня, о котором договорились с американской стороной еще в Джидде.
Также согласовали прекращение огня по энергетическим объектам и в Черном море, которое вступает в силу с момента публикации совместного заявления с США.
"Мы предупреждали американскую команду, что россияне будут тянуть время и выдвигать дополнительные условия. Это еще одно доказательство того, что именно украинцы стремятся к настоящему и справедливому миру. Нас интересует паритетное прекращение огня, и мы будем немедленно отвечать в случае нарушения договоренностей", – говорит Палиса.
Он подчеркнул, что на встрече не было никаких разговоров о территориальных уступках, ведь это – "красная линия" для Украины.
"Это все украинская земля, за которую мы боремся и будем бороться при любых условиях. Продолжаем работу над действенными механизмами контроля прекращения огня и получения эффективных гарантий безопасности, ведь очевидно, что доверия к вражеской стороне нет", — подытожил заместитель руководителя ОП.
Напомним, 25 марта Украина и Соединенные Штаты Америки провели двусторонние технические консультации в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Президент Зеленский назвал главные пункты, о чем Украина договорилась с США и РФ в Саудовской Аравии.
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