Савченко назвала себя "иконой антивакцинатов" и уверяет, что не покупала фейковый COVID-сертификат

Савченко назвала себя "иконой антивакцинатов" и уверяет, что не покупала фейковый COVID-сертификат

Бывшая нардепка не объяснила, откуда у нее документ, который вызывает подозрение в фальсификации.

Народный депутат Украины 8-го созыва Надежда Савченко, у которой в аэропорту "Борисполь" во время возвращения в Украину из турецкого Измира обнаружили поддельный сертификат о вакцинации, отрицает свою причастность к использованию фальшивого документа.

Такое заявление она сделала вечером в пятницу, 22 октября, в прямом эфире телеканала "Украина 24".

Ранее в течение дня Надежда Савченко отказывалась комментировать ситуацию, возникшую у нее и ее сестры Веры в аэропорту.

Напомним, что правоохранители заподозрили, что она и ее родственница по фальшивым сертификатам пытались въехать в Украину. Пограничники аэропорта Борисполь проверили QR-коды сертификатов и выяснили, что в базе таких документов нет.

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Документы отправлены на экспертизу и в ближайшее время, как сообщают в полиции, нарушительницам будет объявлено о подозрении.

Ответить на этот скандал Надежда Савченко пообещала в прямом эфире, на который она была приглашена. "Все ответы и эксклюзивы о сегодняшних скандалах с" иконой антивакцинатов ", — так анонсировала бывшая нардепка этот телевизионный эфир на своей странице в Facebook.

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На самом деле все ограничилось одной фразой. "Скандала не будет. Ни Вера Савченко, ни я не подделывали, не заказывали, не покупали никаких сертификатов ", — заявила она.

В дальнейшей речи Надежда Савченко упрекала власти "принудительной" вакцинацией и необходимостью предъявлять дополнительные документы при пересечении границы, но к теме поддельного сертификата больше не возвращалась.

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Напомним, ранее в полиции объяснили, что грозит украинцам за подделку COVID сертификатов.

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