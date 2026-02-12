Саймон Шустер раскрыл план Трампа в случае срыва переговоров: что ждет Украину

Украина спешит с миром, пока Трамп президент не вышел из игры / © Associated Press

Некоторые члены близкого окружения президента Зеленского обеспокоены тем, что окно для заключения соглашения закрывается, и что Украина будет страдать от лет непрерывных боев, если этой весной не будет достигнут конец войны.

Об этом пишет американский журналист Саймон Шустер в своей статье The Atlantic.

По его информации, Трамп может выйти из переговоров по Украине, обвинив в провале Киев или Москву или две стороны сразу

«Украинцы почувствовали, что время идет. В ближайшие недели, когда предвыборный сезон поглотит все большее внимание Трампа, он может решить, что переговоры стали для него политически проигрышными. Тогда он может уйти, возложив вину за провал дипломатии на непреклонность одной или обеих враждующих сторон», — предполагает журналист.

Он напомнил, что почти через год после печально известной перепалки Зеленского с Трампом и вице-президентом Венсом в Овальном кабинете прошлого февраля украинцы настойчиво пытались продемонстрировать свою готовность к компромиссу.

«Тактика, которую мы избрали, состоит в том, чтобы американцы не думали, что мы хотим продолжать войну. Вот почему мы начали поддерживать их предложения в любом ускоряющем процессе формате», — заявил Зеленский в разговоре с Саймоном Шустером.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, подтвердила ли Россия следующие переговоры.