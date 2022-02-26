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Сайт Кремля и ряд других госсайтов РФ не работают

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Сайт Кремля и ряд других госсайтов РФ не работают

Associated Press

Не работает сайт президента России (Кремль), правительства, Госдумы.

Ряд российских сайтов – не работают. Среди них:

  • Роскомнадзор
  • Сайт Президента РФ (Кремль)
  • Сайт правительства
  • Сайт Госдумы
  • Сайт Совета Федерации
  • Госуслуги и другие.

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Напомним:

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