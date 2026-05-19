Сазонов обратился в Центр противодействия дезинформации из-за заявлений Железняка о «проданных бронежилете»

Об этом стало известно из сообщений Сазонова в социальных сетях.

Сазонов обратился в Центр противодействия дезинформации с вопросом, «по какому принципу у нас определяется дезинформация», после того как Железняк заявил в своем Telegram-канале и выпустил видео на YouTube о том, что бронежилеты якобы «уже продали».

«Ведь вчера народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале заявил, что "бронежилеты Миндича" уже якобы "по-тихому продали". Цитата: "Им уже продали и это факт"», - написал Сазонов.

По его словам, никаких подтверждений этой информации обнародовано не было.

«Факт при этом ничем не подтвержден. Более того, сам депутат, судя по его же сообщениям, делал кучу обращений и запросов, пытаясь найти, куда именно их "продали". Не нашёл. Но все равно заявил о факте продажи 5 тысяч бронежилетов», — отметил военнослужащий.

Сазонов также сослался на материал издания Babel, журналисты которого, по его словам, лично увидели бронежилеты на складе.

«Издание Babel просто обратилось к представителям компании, после чего журналистов пригласили на склад на левом берегу Киева и показали все те же 5 тысяч бронежилетов», — написал он.

Отдельно он акцентировал внимание на том, что бронежилеты имеют маркировку «не для продажи» и «собственность ВСУ».

«И очень интересно, куда именно их должны были продать в таком виде», — добавил Сазонов.

Он также раскритиковал предположение о возможном экспорте этой продукции за границу.

«Может кто-то объяснит народному депутату, что военные товары в Украине нельзя просто взять и экспортировать "куда-то в Израиль" или любую другую страну? Потому что экспорт военных товаров запрещен. Это не бытовая техника и не партия футболок», – написал он.

По словам Сазонова, депутатские запросы Железняка в таможню «выглядели как минимум странно».

Также военнослужащий встал на защиту поставщика бронежилетов, отметив, что речь идет о «реальном производителе», поставляющем продукцию, в частности, армии Израиля.

"Если коротко, то весь пафос о "некачественных бронежилете" сводится примерно к ситуации, когда заказали iPhone 18, а затем отказались его брать, потому что он без чехла", - заявил он.

По мнению Сазонова, проблема возникла «не из-за некачественной продукции, а из-за украинской системы требований и бюрократии».

В конце сообщения он поставил под сомнение допустимость распространения непроверенной информации об оборонных закупках во время войны.

«Почему человек, удерживаемый налогоплательщиками, позволяет себе распространять непроверенную информацию об оборонных закупках во время войны?» – написал он.

Сазонов также призвал все равно реагировать на возможную дезинформацию независимо от статуса ее автора.

«Возможно, все же следует все равно внимательно относиться к дезинформации независимо от того, кто ее распространяет — анонимный Telegram-канал или народный депутат», — резюмировал военнослужащий.

