Сбежал через 7 минут: в ГБР рассказали, как к ним приходил Порошенко

Сбежал через 7 минут: в ГБР рассказали, как к ним приходил Порошенко

Такое поведение Порошенко ГБР расценивает как ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей.

Пятый президент, нардеп Петр Порошенко 24 января прибыл по вызову в ГБР с опозданием, однако уже через семь минут покинул помещение Бюро.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Отмечается, что Порошенко покинул здание ДБР сразу после того, как зарегистрировался в "журнале посетителей".

ДБР уверяет, что их следователь через 4 минуты после регистрации уже был в холле помещения, однако ни Порошенко, ни его защитников в здании Бюро уже не было.

В Бюро даже составили хронологию визита Порошенко:

В 16:07 Порошенко прибыл в помещение ГБР;

В 16:11 его зарегистрировали в "Журнале посетителей";

В 16:14 политик покинул помещение ГБР, не дождавшись следователя.

Следователь позвонил по телефону адвокату пятого президента Игорю Голованю, "но последний не сообщил причин такого поспешного оставления помещения Бюро".

"Таким образом, подозреваемый Порошенко П.А. и его адвокаты прибыли с опозданием и находились в помещении ГБР около 7 минут. Они покинули Бюро, достоверно зная, что следователь ждет их и готов к встрече", — говорится в сообщении.

Такие факты ГБР расценивает как ненадлежащее исполнение подозреваемым возложенных на него обязанностей.

Ранее ГБР заявило, что Петр Порошенко не выполняет меру пресечения, в частности не сдал загранпаспорт.

Адвокат пятого президента Игорь Головань опроверг это заявление, и заверил, что лично сдал паспорта Порошенко утром 24 января.

Читайте также:

Дело Порошенко: кому выгодна игра на нервах и как решение суда повлияет на других фигурантов схемы

кому выгодна игра на нервах и как решение суда повлияет на других фигурантов схемы Судья, объявивший меру пресечения Порошенко, ушел в отпуск

"Должно быть верховенство права": Блинкен прокомментировал дело Порошенко