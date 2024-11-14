В частности, Дмитрук назвал "преступным приказом" операцию в Курской области.

Скандальный народный депутат от партии "Слуга народа" Артем Дмитрук бежавший в Великобританию дал интервью рупору российской пропаганды Russia Today.

Об этом сообщается на официальной странице кремлевских пропагандистов.

В своем интервью он заявил, что операция ВСУ в Курской области это "исключительно тупые, дурацкие и неправильные амбиции Зеленского".

Он добавил, что операция в Курской области, дескать, принесла только потери ВСУ и украинскому народу.

"Это очередное преступное решение, которое будет записано в будущие уголовные дела Зеленского", — заявил Дмитрию российским пропагандистам.

Напомним, ранее сообщалось, что пророссийский нардеп Шевченко пригрозил Зеленскому и призвал к переговорам.

Кроме того, мы ранее информировали, что скандальный нардеп Куницкий уехал за границу в командировку и не вернулся.

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