«Сбили бы, если бы был портрет Бандеры»: эксперт высмеял вялую реакцию Варшавы на российскую ракету

«Сбили бы, будь Бандера»: эксперт о слабой реакции Польши на ракету / © ONET

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Реакция польских властей на нарушение собственного воздушного пространства и залет российской ракеты чрезвычайно слаба и вяла. Это резко контрастирует с воинственной риторикой президента Польши Навроцкого и его команды на адрес Украины относительно чествования героев ОУН-УПА.

Об этом заявил политический эксперт Андрей Городницкий, передает «24 канал».

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Эксперт отметил, что реакция польских властей свелась к созданию координационных штабов и выяснению обстоятельств. По его мнению, такой ответ лишь показывает неспособность адекватно реагировать на действия России.

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Городницкий отметил, что в Польше значительно более эмоционально и острее критикуют Украину и ОУН-УПА, чем Россию.

«Если бы на ракете был нарисован портрет Степана Бандеры, я думаю, они бы точно ее сбивали. Это странное и неадекватное поведение», — пошутил он.

Эксперт отметил, что столь трусливое поведение Варшавы и НАТО настораживает, особенно на фоне оценок украинских и западных спецслужб, предупреждающих о высоком риске нападения РФ против стран Балтии и Польши.

Российская ракета в Польше: последние новости

Напомним, во время российской атаки на Украину утром 30 июля раздавались сирены в Люблинском воеводстве (Польша) в 80 км от украинской границы. Впоследствии в поле обнаружили огромный кратер. Речь идет о падении ракеты Х-101.

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В МИД Украины подчеркнули, что этот инцидент в очередной раз демонстрирует необходимость усиления украинского ПВО, ведь его укрепление важно не только для защиты Украины, но и для безопасности всего евроатлантического пространства.

Между тем, бывший заместитель начальника Генерального штаба польской армии Леон Коморницкий подверг жесткой критике власти и военных Польши за отсутствие должной реакции в отношении российской ракеты.

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