Сбитие российских ракет над Украиной: в Польше сделали заявление

Министр отмечает, что Варшава передала Киеву много оружия.
В настоящее время на уровне НАТО нет решения о сбитии российских ракет над Украиной. Одна страна – член Альянса – не может принять его.
Об этом заявил вице-премьер-министр — министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. сети X
"Решение сбивать ракеты – это всегда ответ целого НАТО, а не одной страны. Сегодня такого решения Альянса нет", - подчеркнул Косиняк-Камыш.
По словам политика, Варшава передала Киеву "столько военной техники, сколько это было возможно, но пределом является обороноспособность и безопасность Польши".
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев договорилась с бывшим генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом о направлении в Польшу самолетов Альянса, чтобы страна смогла передать Киеву старые истребители МиГ-29. Впрочем, Варшава этого не сделала.
В свою очередь, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский резко ответил Зеленскому на это заявление. Он напомнил, что через восточную границу стоят "почти 300 наших танков, много тяжелой техники, а также самолеты".
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