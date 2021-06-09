Сбивание самолета МАУ и вооруженная агрессия РФ: Зеленский поговорил по телефону с Трюдо

Премьер Канады подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины

Президент Владимир Зеленский в среду, 9 июня, поговорил по телефону с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Зеленский и Трюдо поговорили о ситуации в Донбассе и у украинских границ. Украинский лидер также отметил необходимость международного давления на Российскую Федерацию. "Россия почти не проводила отвода. Из 105 тысяч российских военных только 11 тысяч ушли назад", — сказал он.

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Президент Украины назвал российский загопровид "Северный поток- 2" политическим оружием Кремля: "Мы считаем, что достройка" Северного потока- 2 "укрепит Россию как игрока на мировой карте".

В свою очередь, Джастин Трюдо подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также солидарность с Украиной в противодействии длительной агрессии РФ. "Мы остаемся большими друзьями. Будем продолжать поддерживать Украину", — подчеркнул глава канадского правительства.

Не забыли политики и об авиакатастрофе самолета авиакомпании МАУ. Трюдо и Зеленский подчеркнули необходимость усиления координации усилий между Украиной и Канадой по делу о сбивании Ираном самолета рейса PS752 и привлечения виновных к ответственности.

Украинский президент подтвердил приглашение Трюдо посетить Киев для участия в инаугурационном саммите Крымской платформы и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости Украины.

Напомним, 7 июня Джо Байден и Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Глава Белого дома сообщил, о чем говорить на встрече с Владимиром Путиным в Женеве. Байден пригласил президента Украины в Белый дом.

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