СБУ 5 часов допрашивала Порошенко в деле Медведчука: почему важные показания экс-президента

Порошенко проходит по делу как свидетель.

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко сегодня, 4 июня, давал показания в СБУ по делу Виктора Медведчука. Допрашивали его в течение 5 часов.

Об этом говорится в ТСН.19:30.

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На допрос Петр Порошенко пришел вместе с двумя адвокатами. В деле Медведчука пятый президент Украины проходит как свидетель.

В СБУ сообщали, что показания Порошенко важные для всестороннего изучения дела о государственной измене, подозрение в которой ранее выдвинули куму Путина Медведчуку и нардепу Тарасу Козаку.

К слову, 27 мая Порошенко не явился в СБУ на допрос. Его сначала перенесли на 31 мая, но по просьбе адвокатов лидера "Европейской солидарности" перенесли. Напомним, 11 мая подозрение в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму Виктора Медведчука и его однопартийцу Тарасу Козаку подписала генпрокурор Ирина Венедиктова. Речь идет о договоренностях Медведчука с представителями российского правительства о перерегистрации в оккупированном Крыму предприятия по добыче полезных ископаемых. Утверждают, что он передавал РФ информацию о расположении скрытого подразделения ВСУ через своего соратника Тараса Козака. Впоследствии 13 мая в Печерском суде Киева Медведчуку избрали меру пресечения: отправили под домашний арест. На следующий день на нардепа от фракции "ОПЗЖ" надели электронный браслет. Новости Украины: Порошенко в течение 5 часов свидетельствовал по делу Медведчука Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

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