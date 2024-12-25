СБУ ликвидировала масштабную схему взяточничества в КГГА (фото)

В Киеве задержали одного из руководителей партии, требовавшего 1 млн долларов за решение "земельных вопросов" в КГГА

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины

Стало известно, что в Киевской городской государственной администрации СБУ ликвидировала масштабную преступную схему. В результате проведенных комплексных мероприятий в столице задержан один из руководителей областной ячейки известной политической партии. Он потребовал от частного предпринимателя 1 миллион долларов США за решение вопроса с арендой земельного участка в Киеве.

Фото: Служба безопасности Украины

Политик обещал помочь бизнесмену в получении земельного участка в рекреационной части столицы, близ реки Днепр, принадлежащей киевской общине. Предприниматель уже пытался решить этот вопрос через официальные каналы КГГА, но получил отказ из-за искусственно созданных бюрократических преград.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Политик представился адвокатом и предложил решить проблему, гарантируя аренду участка на 25 лет в обмен на взятку. Задокументировано, что за 1 миллион долларов США он обещал договориться о согласовании земельного вопроса в комиссии и на заседаниях Киевского горсовета.

Задержание произошло "на горячем" при передаче 900 тысяч долларов США в качестве аванса. Фигурант сообщен о подозрении по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество в особо крупных размерах или организованной группой), предусматривающее наказание до 12 лет лишения свободы.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Правоохранители подали ходатайство о его содержании под стражей с альтернативой залогу в 38 миллионов гривен.

Напомним, СБУ задокументировала масштабную схему присвоения государственных учреждений санаторно-курортной сферы Украины.

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