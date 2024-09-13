СБУ нашла у начальника службы безопасности Укрэнерго времен Кудрицкого российский паспорт, выданный после аннексии Крыма

Главный подозреваемый по делу кражи 10 млн грн на закупке бронежилетов государственной компанией Укрэнерго оказался топ-менеджер с российским паспортом.

Об этом свидетельствуют материалы уголовного производства НАБУ и СБУ, изложенные в определении Высшего антикоррупционного суда.

По данным СБУ, уже уволен председатель правления Владимир Кудрицкий назначил Начальником департамента безопасности «Укрэнерго» лицо, которое уже после начала российской агрессии получило паспорт РФ.

«Наличие у ОСОБА_4 паспорта гражданина российской федерации серии НОМЕР_2, выданного 27.01.2015 и свидетельства о присвоении НОМЕР_3, что свидетельствует о наличии у подозреваемого возможности выехать за пределы территории Украины, на часть территории Луганской, Донецкой, Херсонской, Запорожской, временно неподконтрольны украинским властям или к российской федерации», — говорится в материалах дела.

В судебных документах не раскрывается имя топ-менеджера, однако, по данным СМИ, речь идет о Сергее Тоцком.

По решению тогдашнего главы компании Владимира Кудрицкого, он заведовал внутренней безопасностью госкомпании и имел доступ к тайной информации в первые годы войны. В том числе при массированных обстрелах энергетических объектов.

Сергей Тоцкий был задержан СБУ и НАБУ в июне 2024 года по обвинению в организации схемы хищения государственных средств на закупки бронежилетов.

Свидетелем по этому делу проходит и его непосредственный начальник – уже бывший глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий.