СБУ объявила о подозрении еще трем причастным к "партии Шария"

СБУ объявила о подозрении еще трем причастным к "партии Шария"

Сейчас в суд направляются материалы, необходимые для избрания всем четырем подозреваемым меры пресечения.

Служба безопасности Украины продолжает разоблачения лиц, причастных к противоправной деятельности, связанной с регистрацией политической партии "Партия Шария".

Об этом во вторник, 28 сентября, сообщает пресс-центр СБУ.

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"На данный момент еще трем лицам объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей) Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении.

Отмечается, что у СБУ есть аргументированные доказательства причастности этих лиц к подделке документов о перерегистрации политической партии "Объединенная Украина" в политическую партию "Партия Шария" и в фальсификации протоколов заседаний этой "политической силы" для избрания "нужных руководителей партии".

СБУ продолжает следствие и устанавливает круг других лиц, которые могут быть причастны к этой противоправной деятельности.

Напомним:

Сотрудники Службы безопасности Украины сообщили о подозрении одной из руководительниц "Партии Шария" — политической силы пророссийского видеоблогера Анатолия Шария, обвиняемого в государственной измене. Для перерегистрации партии с таким названием однофамильцу пророссийского пропагандиста заплатили 500 долларов.

— политической силы пророссийского видеоблогера Анатолия Шария, обвиняемого в государственной измене. Для перерегистрации партии с таким названием однофамильцу пророссийского пропагандиста заплатили 500 долларов. Для запрета деятельности "Партии Шария" в Украине Министерство юстиции обратилось в суд.

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