СБУ объявила подозрение предательнице Таисии Повалий по трем статьям

Путинистка не раз публично призывала к захвату всей территории Украины.

Певице-предательнице Таисии Повалий СБУ объявила подозрение по трем статьям — коллаборационная деятельность, призывы к войне и признание вооруженной агрессии против Украины.

Соответствующая информация появилась на сайте СБУ.

В сообщении пресс-службы говорится, что Z-патриотка накануне полномасштабной войны уехала в страну-агрессор и получила российское гражданство. Неоднократно публично Повалий восхваляла Путина и призывала к захвату всей территории Украины. Также она пыталась дискредитировать украинских защитников, участвовавших в боях за Киев.

Таисия Повалий в Кремле / Фото: instagram.com/tpovaliy_best

Кроме того, в сентябре 2023 года Повалий уехала на гастроли в оккупированный россиянами Луганск. Инициированная СБУ экспертиза подтвердила факты подрывной деятельности злоумышленницы в пользу страны-оккупанта.

СБУ заочно сообщила Таисии Повалий о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

ст. 436 (публичные призывы к агрессивной войне);

ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины).

Поскольку Повалий находится в России, продолжаются комплексные меры по привлечению предательницы к ответственности за совершенные преступления.

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