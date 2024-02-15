СБУ объявила подозрение предательнице Таисии Повалий по трем статьям

Путинистка не раз публично призывала к захвату всей территории Украины.
Певице-предательнице Таисии Повалий СБУ объявила подозрение по трем статьям — коллаборационная деятельность, призывы к войне и признание вооруженной агрессии против Украины.
Соответствующая информация появилась на сайте СБУ.
В сообщении пресс-службы говорится, что Z-патриотка накануне полномасштабной войны уехала в страну-агрессор и получила российское гражданство. Неоднократно публично Повалий восхваляла Путина и призывала к захвату всей территории Украины. Также она пыталась дискредитировать украинских защитников, участвовавших в боях за Киев.
Кроме того, в сентябре 2023 года Повалий уехала на гастроли в оккупированный россиянами Луганск. Инициированная СБУ экспертиза подтвердила факты подрывной деятельности злоумышленницы в пользу страны-оккупанта.
СБУ заочно сообщила Таисии Повалий о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);
- ст. 436 (публичные призывы к агрессивной войне);
- ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины).
Поскольку Повалий находится в России, продолжаются комплексные меры по привлечению предательницы к ответственности за совершенные преступления.
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