Задержание "топ-крота" из космического агентства – яркий пример того, как СБУ противодействует российским спецслужбам.

Как отметил политолог, экс-нардеп Александр Черненко благодаря тому, что Служба вовремя обнаружила агента, были сохранены сотни миллионов гривен и не допущен сбой в работе стратегических предприятий.

Эксперт акцентирует на том факте, что сегодня в Украине есть спецслужба, которая то и дело опережает врага. "Это важное преимущество нашего государства. СБУ опережает россиян как в действиях на вражеской территории и на фронте, так и разоблачая агентов врага в тылу. Иметь мощную спецслужбу во время войны – один из ключевых кирпичей обороноспособности страны", — подчеркивает политолог.

Черненко считает, что если бы подчиненные Малыша не обнаружили "топ-крота" на раннем этапе его деятельности, то это принесло бы убытки на сотни миллионов гривен. "Украина могла потерять ключевое для нее сейчас производство оружия. Его важность именно сегодня невозможно определить никакими деньгами. Кроме того, в результате ударов могли погибнуть люди на этих производствах. Поэтому вред, который мог нанести этот чиновник, огромен. А так предатель, сам того не зная, поработал на благо Украины, дезинформируя врага", — пишет враг.

"Определенный процент предателей был и во всех странах, о чем свидетельствует история любой войны. Важно тех изменников, которые рискнули пойти на сотрудничество с врагом, вовремя выявлять. Чтобы у других даже мысли не были смотреть в сторону России. И история "топ-крота" из космического агентства — идеальный пример правильной работы нашей спецслужбы.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ задержала "топ-крота" в Государственном космическом агентстве. Агент располагал секретной информацией об отечественных стратегических предприятиях, а также доступе к тайным спутниковым снимкам.

Напомним, ранее мы писали о том, что Служба безопасности Украины обнаружила агента ФСБ России в Государственном космическом агентстве Украины на совещании в Министерстве стратегической промышленности.

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