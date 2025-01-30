СБУ открыла дело из-за "слова Буданова" об "угрозе существованию Украины"

Речь идет о сливе слов Буданова по поводу "угрозы существованию Украины", если мира не будет до лета.

СБУ возбудила уголовное дело из-за утечки информации из закрытой встречи руководителя Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова с народными депутатами.

Об этом заявил нардеп от "Голоса", член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в интервью Наталье Мосейчук в рамках авторского проекта "Тема из Мосейчук".

Костенко выразил поддержку таким действиям СБУ.

"Об утечке. Конечно, парламентский контроль должен быть и в военной среде тоже. Мы его осуществляем через Комитет нацбезопасности. Но есть политические лидеры, которые руководят политическими фракциями, которые должны обладать обстановкой на самом высоком уровне. Но точно не рассказывать об этом в прямом эфире. Это вопросы государственного уровня, которые стоят человеческие жизни. Правильно сделали, что открыли уголовное дело. Пусть разбираются, чтобы больше таких ситуаций не было", - сказал нардеп.

Напомним, на днях "Украинская правда" опубликовала якобы цитату главы ГУР Кирилла Буданова, которую пересказал журналистам один из нардепов на условиях анонимности. Отмечалось, что Буданов на закрытой встрече с депутатами якобы предупредил, что "к лету" необходимо начать мирные переговоры, потому что потом могут начаться процессы, которые будут "угрожать существованию Украины".

Сам Буданов прокомментировал эту информацию, поведав анекдот.

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