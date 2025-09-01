- Дата публикации
СБУ: покушение на Андрея Парубия тщательно готовилось заранее
Служба безопасности Украины сообщила, что убийство народного депутата Андрея Парубия было спланировано заранее – исполнитель подробно изучал его передвижение и готовил план побега.
Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией и Офисом Генерального прокурора задержали мужчину, подозреваемого в убийстве народного депутата Андрея Парубия.
Об этом говорится в официальном сообщении СБУ .
Фигурант был задержан в Хмельницкой области. По данным следствия, покушение было тщательно подготовлено заранее: исполнитель изучал график передвижений погибшего, прокладывал маршрут и готовил план побега.
Правоохранителям удалось выйти на прямой след подозреваемого уже в течение 24 часов после нападения, а задержать его – через 36 часов.
В СБУ подчеркнули, что раскрытие преступления находилось на личном контроле Президента Украины Владимира Зеленского.
В настоящее время продолжаются следственные действия. Правоохранители обещают информировать о ходе расследования дополнительно.
Напомним, в субботу, 30 августа, на улице академика Ефремова во Львове Андрея Парубия застрелил неизвестный , одетый как курьер службы Glovo.
ТСН.ua собрал ключевые факты о жизни и политической карьере Андрея Парубия.