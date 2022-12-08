"СБУ продолжает пополнять обменный фонд": какую дезинформацию распространяет враждебная пропаганда

Центр противодействия дезинформации обнаружил, что в течение 07.12.2022 кафиры распространили:

Манипуляцию

Президент России Владимир Путин заявил, что угроза ядерной войны растет : «Относительно того, что Россия ни при каких обстоятельствах не применит ядерное оружие первым, но если не применит первым, значит, что и вторым не применит. Потому что возможности применения в случае нанесения ядерного удара по российской территории очень ограничены.

Дезинформацию

Российские медиа сообщили, что «в Херсонской и Харьковской областях СБУ продолжает пополнять обменный фонд и забирать людей прямо с улиц, и после задержаний охранников можно ожидать арестов учителей, врачей и пожарных».

Манипуляцию

Руководитель Минобразования РФ С. Кравцов заявил, что «подвиги» российских «героев» «СВО» будут включены в школьные учебники по истории: «То, что герои СВО будут включены в учебники истории, это однозначно. Уже большая работа ведется, в том числе на уроках «Разговоры о важном».

Какие фейки распространяет РФ

Российские оккупанты продолжают распространять фейки и дезинформацию. Ранее распространяли дезинформацию о том, что "ВСУ осуществили массовый обстрел ЗАЭС".

Тем временем в Польше опровергли фейк о потоке украинских беженцев из стран ЕС.

Недавно враг распространял фейк о том, что в Украине "мобилизуют людей, которые в 2014 году выступили против Майдана, людей, которые были против сноса памятников, и тех, кто высказывался против культа УПА».

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