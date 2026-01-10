СБУ провела ряд спецопераций против врага: Зеленский раскрыл детали

Зеленский и Хмара / © Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о результатах новых боевых операций Службы безопасности Украины, реализованных в соответствии с интересами государства.

Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале после доклада временного исполняющего обязанности главы СБУ Евгения Хмары.

По словам Зеленского, на этом этапе еще рано публично говорить о конкретных деталях проводимых операций. В то же время, он отметил, что все запланированные действия дали именно тот результат, на который рассчитывало руководство государства.

«Наши боевые операции Службы безопасности Украины реализуются именно так, как нужно Украине. Результаты, на которые мы рассчитывали, есть», — отметил президент.

Глава государства также сообщил, что уже принято решение о последующих операциях. СБУ продолжает системно противодействовать диверсиям, деятельности российских спецслужб и проявлениям коллаборации на территории Украины.

Зеленский подчеркнул, что любая деятельность российских структур в Украине оперативно блокируется, а все угрозы национальной безопасности получают жесткий ответ.

«Служба безопасности Украины продолжает противодействие всем формам диверсий против нашего государства», — подчеркнул он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 5 января подписал указ №19/2026, которым назначил начальника Центра специальных операций «А» СБУ Евгения Хмару временным исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины.