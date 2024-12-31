СБУ стала одним из ключевых звеньев сил обороны: эксперт об итогах 2024 года

СБУ работает на фронте, в тылу и даже в глубоком тылу России.

Служба Безопасности Украины в 2024 году стала одним из ключевых звеньев Сил Безопасности и Обороны благодаря успешным операциям на фронте и в тылу. Подрывы десятков НПЗ и постоянный хлопок на россии, мощная работа морских дронов и ликвидации военных преступников – все это результаты работы СБУ в этом году.

Об этом пишет эксперт Алексей Голобуцкий.

Политолог подчеркивает, что на фронте сотрудники СБУ сражаются в самых горячих точках войны. "В целом с февраля 2022 года они уничтожили более 1,4 тыс. танков, более 2,5 тыс. ББМ и сотни единиц другой техники. Если посмотреть статистику Сил обороны, то каждый восьмой танк, пораженный на поле боя, — это результат работы СБУ. Спецподразделения службы возглавляют рейтинг самых эффективных подразделений по уничтожению вражеской техники дронами. Боевые группы СБУ участвуют в Курской операции. И именно бойцы ЦСО "А" в результате жестоких боев одновременно взяли в плен более сотни военнослужащих рф", — считает Голобуцкий.

Эксперт напоминает, что с помощью дальнобойных дронов СБУ переносит войну вглубь рф. "Служба еженедельно реализует уникальные спецоперации: поражены десятки нефтеперерабатывающих заводов, нефтебаз, складов оружия, военных аэродромов и других важных для врага объектов. По оценкам Пентагона, атаки беспилотников СБУ вывели из строя 14% нефтеперерабатывающих мощностей рф. Кроме того, СБУ продолжила ликвидировать военных преступников прямо на территории врага. А самая яркая ликвидация года – в москве с помощью самоката был устранен начальник войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил рф генерал-лейтенант Игорь Кириллов", – подчеркивает Голобуцкий.

"СБУ действует так, как должна действовать современная спецслужба в условиях войны: участвует в боевых действиях, проводит уникальные спецоперации, эффективно работает контрразведка. Не случайно доверие к СБУ сейчас на самом высоком уровне за весь период Независимости", — резюмирует политолог.

Напомним ранее стало известно, что группа «Рейтинг» провела опрос общественного мнения по заказу Евросоюза. Уровень доверия к СБУ в этом опросе достиг отметки 73% и стал самым большим за весь период Независимости.

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