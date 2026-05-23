СБУ ударила по предприятию в РФ за 1,7 тыс км от границы — Зеленский подтвердил

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удар по важному военному предприятию в России.

Об этом он написал в Телеграм.

«Благодарен Службе безопасности Украины за поражение одного из важных российских военных предприятий. Дистанция от нашей границы — 1700 километров, это Пермский край. „Метафракс Кемикалс“ — важная часть российской химической индустрии. Продукция компании обеспечивает десятки остальных российских военных производств. Это и авиатехника, и дроны, ракетные двигатели, взрывчатые вещества. Теперь производственный процесс на предприятии остановлен. Важна наша дальнобойная санкция. Спасибо!» — написал он.

В Самарской области России после атаки беспилотников загорелся Сызранский нефтеперерабатывающий завод. Губернатор региона Вячеслав Федорищев сообщил о двух погибших, а также пострадавших в результате атаки на Сызрань.

По сообщению Astra, местные жители писали о пожаре в Сызрани после атаки. Впоследствии издание со ссылкой на OSINT-анализ заявило, что за кадрами очевидцев установлено возгорание именно на территории Сызранского НПЗ. Над промзоной поднимался черный дым.

Кроме этого, Силы обороны Украины 19 мая и в ночь на 20 мая нанесли удары по ряду важных объектов РФ, в частности по НПЗ «Лукойл-Нижегородоргсинтез» и нефтеперекачивающей станции «Ярославль-3».

