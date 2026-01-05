СБУ временно возглавил Евгений Хмара

Евгений Хмара / © СБУ

Сегодня, 5 января, стало известно, что временно СБУ возглавит Евгений Хмара. Василий Малюк подал в отставку.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Встретился с начальником Центра спецопераций „А“ Службы безопасности Украины Евгением Хмарой. Благодарен Евгению и всем нашим воинам-спецназначенцам за чрезвычайно весомую боевую работу на протяжении всех лет полномасштабной войны. Украина добивается необходимых результатов в своей защите, и все наши воины, которые это обеспечивают, заслуживают наибольшего уважения и благодарности. Опыт украинских спецназовцев и ЦСО „А“ СБУ будем масштабировать. Обсудили сегодня с Евгением другие возможности системного развития Службы безопасности Украины и специальные операции, которые сейчас готовим», — написал президент.

Евгений Хмара — что известно

Евгений Хмара — кадровый военнослужащий СБУ, генерал-майор. Средства массовой информации начали о нем писать с 2023 года, а о предыдущей деятельности данных нет. Известно, что в 2023 году он стал руководителем Центра спецопераций по борьбе с терроризмом и в том же году получил воинское звание бригадного генерала.

В 2024 году Евгений Хмара получил звание генерал-майора.

25 августа 2025 года президент Украины Владимир Зеленский назначил офицера руководителем Центра специальных операций «А» СБУ.

Ранее президент сообщил о встрече с главой СБУ Василием Малюком и подтвердил его отставку.

Сам Малюк заявил, что уходит из СБУ, но остается в системе Службы безопасности «реализовывать асимметричные спецоперации мирового уровня, которые и дальше будут наносить врагу максимальный ущерб».