СБУ вызвала на допрос Яценюка, Турчинова и Авакова по "угольному делу"

Служба безопасности Украины вызвала Арсения Яценюка, Александра Турчинова и Арсена Авакова.
На допрос их вызвали в качестве свидетелей по "угольному делу", в котором фигурируют народный депутат от "ОПЗЖ" Виктор Медведчук и пятый президент Петр Порошенко.
Об этом сообщили в СБУ.
Повестка дня на допросы обнародована на сайте Службы безопасности. Допросы должны были пройти еще 19 мая. Впрочем, состоялись они или нет – неизвестно.
Кроме того, 19 мая на допрос был вызван гендиректор ДГЭК Максим Тимченко.
Как сообщалось, 23 мая СБУ обнародовала показания Медведчука, в которых он детализировал роль Порошенко в схемах по закупке угля у ОРДЛО и присвоению магистрального нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление".
Напомним, в октябре 2021 года куму Путина Виктору Медведчуку объявили о подозрении по нескольким статьям: государственная измена, содействие деятельности террористической организации и посягательство на разграбление национальных ресурсов на территории временно оккупированного Крыма.
В декабре 2021 года сообщение о подозрении по этому делу получил экспрезидент и лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко.
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