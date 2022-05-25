СБУ вызвала на допрос Яценюка, Турчинова и Авакова по "угольному делу"

СБУ вызвала на допрос Яценюка, Турчинова и Авакова по "угольному делу"

Служба безопасности Украины вызвала Арсения Яценюка, Александра Турчинова и Арсена Авакова.

На допрос их вызвали в качестве свидетелей по "угольному делу", в котором фигурируют народный депутат от "ОПЗЖ" Виктор Медведчук и пятый президент Петр Порошенко.

Об этом сообщили в СБУ.

Повестка дня на допросы обнародована на сайте Службы безопасности. Допросы должны были пройти еще 19 мая. Впрочем, состоялись они или нет – неизвестно.

Кроме того, 19 мая на допрос был вызван гендиректор ДГЭК Максим Тимченко.

Как сообщалось, 23 мая СБУ обнародовала показания Медведчука, в которых он детализировал роль Порошенко в схемах по закупке угля у ОРДЛО и присвоению магистрального нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление".

Напомним, в октябре 2021 года куму Путина Виктору Медведчуку объявили о подозрении по нескольким статьям: государственная измена, содействие деятельности террористической организации и посягательство на разграбление национальных ресурсов на территории временно оккупированного Крыма.

В декабре 2021 года сообщение о подозрении по этому делу получил экспрезидент и лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко.

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