СБУ заблокировала активы 174 "компаний-контрабандистов" из списка СНБО

В первом полугодии по материалам СБУ было наложено 18,7 миллиона гривен штрафов за контрабанду.

Служба безопасности Украины (СБУ) заблокировала активы всех 174 компаний из санкционного списка юридических лиц, которых в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) обвинили в масштабной контрабанде.

Об этом в понедельник, 5 июля, сообщает пресс-служба ведомства.

"По инициативе СБУ всем 174 юридическим лицам-фигурантам санкционных списков СНБО заблокированы активы. 20 предприятиям, к которым применены санкции, остановлено действие разрешений на брокерскую деятельность, пяти — остановлены разрешения на эксплуатацию таможенных складов, а три предприятия исключены из перечня мест доставки", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в первом полугодии по материалам СБУ было наложено 18,7 миллиона гривен штрафов за контрабанду. Также 1,08 миллиарда гривен составила сумма дополнительной пошлины, которую нарушители теперь должны заплатить в государственный бюджет.

Напомним, 2 апреля Совет национальной безопасности и обороны собрался на очередное заседание, на котором впервые в истории Украины ввел персональные санкции, в частности заблокировал активы и имущество лиц, которых, по аналитическим данным СБУ и аппарата СНБО, можно назвать главной десяткой украинской контрабанды.

Добавим, что санкции ввели и против 68 компаний, которые связывают с контрабандистами. В перечень также попали 11 российских предприятий.

Сразу после заседания СНБО от работы отстранили более 100 таможенников, которые могут быть причастны к коррупции.

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