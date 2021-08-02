СБУ заблокировала деятельность пророссийской организации, подконтрольной нардепу: СМИ пишут, что речь идет о Киве

Во время обысков правоохранители обнаружили оружие и наркотики.
В Харькове, Северодонецке и Лисичанске заблокирована деятельность пророссийской организации, которую контролировал народный депутат Украины.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Участники подозреваются в "расшатывании общественно-политической ситуации в восточных регионах Украины и совершении тяжких преступлений на идеологическом основе".
В марте этого года лидер группы совместно с ее активными участниками нанес ножом тяжелые телесные повреждения идеологическому оппоненту. По замыслу "кураторов", такие действия должны были спровоцировать обострение политической обстановки и массовые нарушения общественного порядка.
Во время обысков правоохранители обнаружили:
- холодное оружие;
- инструкцию по подготовке участников группировки к радикальным действиям против идеологических оппонентов;
- крупную партию марихуаны и оборудование для его выращивания.
Сейчас следователи органов безопасности сообщили лидеру группировки о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Как сообщает "РБК-Украина", речь идет о скандальном нардепе от ОПЗЖ Илье Киве и организации "Патриоты — За жизнь".
Впоследствии PavlovskyNews опубликовал обращения скандального нардепа. Кива действия спецслужб новой атакой на его организацию с целью дискредитации. Он обвинил силовиков в том, что они угрозами "выбивали" показания против его соратников. Нардеп заявил, что СБУ никого не задержала.
"Все это дело было сшито белыми нитками", - отметил Кива.
Отметим, что Илья Кива чаще всего среди нардепов попадает в ситуации, которые становятся темами интернет-мемов. ТСН.uа рассказывал о восьми самых громких скандалах и курьезах, в которые попадал нардеп за время работы парламента 9-го созыва.
Напомним, что боевику "ДНР" сообщили о подозрении в истязании украинских военных вблизи Иловайска.