СБУ заблокировала деятельность пророссийской организации, подконтрольной нардепу: СМИ пишут, что речь идет о Киве

СБУ заблокировала деятельность пророссийской организации, подконтрольной нардепу: СМИ пишут, что речь идет о Киве

Во время обысков правоохранители обнаружили оружие и наркотики.

В Харькове, Северодонецке и Лисичанске заблокирована деятельность пророссийской организации, которую контролировал народный депутат Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Участники подозреваются в "расшатывании общественно-политической ситуации в восточных регионах Украины и совершении тяжких преступлений на идеологическом основе".

В марте этого года лидер группы совместно с ее активными участниками нанес ножом тяжелые телесные повреждения идеологическому оппоненту. По замыслу "кураторов", такие действия должны были спровоцировать обострение политической обстановки и массовые нарушения общественного порядка.

Во время обысков правоохранители обнаружили:

холодное оружие;

инструкцию по подготовке участников группировки к радикальным действиям против идеологических оппонентов;

крупную партию марихуаны и оборудование для его выращивания.

Сейчас следователи органов безопасности сообщили лидеру группировки о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщает "РБК-Украина", речь идет о скандальном нардепе от ОПЗЖ Илье Киве и организации "Патриоты — За жизнь".

Впоследствии PavlovskyNews опубликовал обращения скандального нардепа. Кива действия спецслужб новой атакой на его организацию с целью дискредитации. Он обвинил силовиков в том, что они угрозами "выбивали" показания против его соратников. Нардеп заявил, что СБУ никого не задержала.

"Все это дело было сшито белыми нитками", - отметил Кива.

Отметим, что Илья Кива чаще всего среди нардепов попадает в ситуации, которые становятся темами интернет-мемов. ТСН.uа рассказывал о восьми самых громких скандалах и курьезах, в которые попадал нардеп за время работы парламента 9-го созыва.

Напомним, что боевику "ДНР" сообщили о подозрении в истязании украинских военных вблизи Иловайска.

Очередное побоище в стенах Верховной Рады: Илья Кива против Николая Тищенко — "Секретные материалы"

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