СБУ задержала должностных лиц ГП "Антонов": препятствовали деятельности украинских военных — СМИ

СБУ задержала экс-директора "Антонова" Бычкова и начальника безопасности Нетесова за препятствование подготовке обороны аэродрома в Гостомеле.

Об этом пишет Цензор.НЕТ.

Служба безопасности Украины провела обыски и вручила подозрения должностным лицам ГП «Антонов».

По версии правоохранителей, в январе-феврале 2022 они неоднократно отказывали Нацгвардии в сооружении инженерно-фортификационных сооружений на территории аэропорта в Гостомеле, что привело к снижению обороноспособности объекта и, как следствие, захвата стратегического для обороны столицы объекта.

Уголовное производство было открыто в апреле 2022 года по ст. ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 114-1, ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 366 УК Украины.

По данным следствия, должностные лица ГП "Антонов" препятствовали законной деятельности ВСУ и других военных формирований. Это привело к захвату аэродрома, гибели и ранениям спасателей ГСЧС, повреждению и уничтожению имущества и самолетов предприятия, в том числе АН-225 "Мрия".

Фото: Цензор.нет

9 марта было проведено 9 обысков по месту фактического проживания и работы фигурантов уголовного производства, а также сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 114-1 УК Украины советнику генерального директора ГП "Антонов" (бывшему генеральному директору ГП "Антонов") Бычкову С.А.; заместителю начальника – начальнику безопасности авиатранспортного предприятия ГП "Антонов" Нетосову А.А. и уведомление о подозрении заочно – директора авиатранспортного предприятия ГП "Антонов" Харченко М.Г.

Также следователем судьей Шевченковского районного суда города Киева подозреваемым Бычкову и Нетесову избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.

Напомним, что в октябре 2023 года Службы безопасности Украины совместно с представителями Офиса Генпрокурора провели ряд обысков в рамках уголовного производства. Должностные лица, несмотря на оговорки государственных органов, не приняли надлежащих мер по сохранению самолета АН-225 "Мрия".

Отметим, что командир экипажа крупнейшего в мире транспортного самолета Ан-225 "Мрия" Дмитрий Антонов записал видеообращение. Он обвинил руководство "Антонова" в бездействии, из-за чего оккупанты уничтожили "Мечту" на аэродроме Гостомеля.

Также ведущий инженер-конструктор оборонного предприятия "Антонов" оказался поклонником "русского мира". Житель Ирпеня, имея пророссийские настроения, распространял в социальных сетях публикации, направленные на поддержку действий РФ и оправдывание ее вооруженной агрессии против Украины.

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