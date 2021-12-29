СБУ завершила расследование в отношении Поклонской, Аксенова и других прислужников Кремля

СБУ завершила расследование в отношении Поклонской, Аксенова и других прислужников Кремля

Всех из них – это 8 приспешников Кремля – подозревают в госизмене.

Офис Генерального прокурора направил в суд обвинительный акт в отношении восьми человек – руководителей оккупационной администрации РФ в Крыму и Севастополе. В списке фигурируют главарь оккупантов в Крыму Сергей Аксенов и бывшая так называемая "прокурор" аннексированного Крыма и депутат Госдумы Наталья Поклонская и другие.

Об этом сообщают на сайте Офиса генерального прокурора.

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Как стало известно СМИ из источников в правоохранительных органах, речь идет о Сергее Абисове, Сергее Аксенове, Юрии Дойникове, Петре Зиме, Владимире Константинове, Викторе Мельниченко, Наталье Поклонской и Рустеме Темиргалиевом.

Их обвиняют по четырем статьям:

в государственной измене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, действиях, направленным на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти в составе преступной организации.

Как установило следствие, высокопоставленные чиновники оккупированного полуострова в феврале-марте 2014 года, находясь на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, "создали преступную организацию с целью насильственного свержения конституционного строя и изменения границ территории Украины вопреки установленному порядку, а также активно участвовали в ее деятельности".

"Они оказали содействие РФ в проведении подрывной деятельности против Украины в ущерб ее суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности. Члены организации, в частности, приняли участие в создании оккупационных органов, непосредственно возглавили их и руководили ими", — говорится в официальном сообщении.

Наказание, предусмотренное за совершение инкриминируемых особо тяжких преступлений, предусмотрено в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Напомним: