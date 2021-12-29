СБУ завершила расследование в отношении Поклонской, Аксенова и других прислужников Кремля

Всех из них – это 8 приспешников Кремля – подозревают в госизмене.
Офис Генерального прокурора направил в суд обвинительный акт в отношении восьми человек – руководителей оккупационной администрации РФ в Крыму и Севастополе. В списке фигурируют главарь оккупантов в Крыму Сергей Аксенов и бывшая так называемая "прокурор" аннексированного Крыма и депутат Госдумы Наталья Поклонская и другие.
Об этом сообщают на сайте Офиса генерального прокурора.
Как стало известно СМИ из источников в правоохранительных органах, речь идет о Сергее Абисове, Сергее Аксенове, Юрии Дойникове, Петре Зиме, Владимире Константинове, Викторе Мельниченко, Наталье Поклонской и Рустеме Темиргалиевом.
Их обвиняют по четырем статьям:
в государственной измене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, действиях, направленным на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти в составе преступной организации.
Как установило следствие, высокопоставленные чиновники оккупированного полуострова в феврале-марте 2014 года, находясь на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, "создали преступную организацию с целью насильственного свержения конституционного строя и изменения границ территории Украины вопреки установленному порядку, а также активно участвовали в ее деятельности".
"Они оказали содействие РФ в проведении подрывной деятельности против Украины в ущерб ее суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности. Члены организации, в частности, приняли участие в создании оккупационных органов, непосредственно возглавили их и руководили ими", — говорится в официальном сообщении.
Наказание, предусмотренное за совершение инкриминируемых особо тяжких преступлений, предусмотрено в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
Напомним:
- Генеральная прокуратура Украины также составила подозрение в незаконном лишении свободы политзаключенных Олега Сенцова, Геннадия Афанасьева, Алексея Чирния и Александра Кольченко.
- 9 апреля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против бывших высокопоставленных чиновников и правоохранителей-предателей, в частности, против Натальи Поклонской.
- Киевский апелляционный суд предоставил разрешение на задержание бывшей так называемой "прокурорки" аннексированного Крыма Наталии Поклонской, подозреваемой в государственной измене.