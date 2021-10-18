"Сценарий выходит за "красные линии": в Кремле резко отреагировали на возможность вступления Украины в НАТО

"Сценарий выходит за "красные линии": в Кремле резко отреагировали на возможность вступления Украины в НАТО

Россия угрожает "активными мерами".

Существование разделенной Европы не отвечает интересам России, а вступление Украины в НАТО стало бы наихудшим сценарием.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает в понедельник, 18 октября ТАСС.

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"Это сценарий, который выходит за красные линии национальных интересов России. Это тот сценарий, который может заставить Россию принять активные меры для обеспечения собственной безопасности", — заявил он.

Кроме того перемещения российских войск к границам Украины Песков пояснил массированными учениями НАТО у российской границы.

Напомним:

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что расширение инфраструктуры НАТО на территории Украины будет означать для Москвы пересечение "красных линий". По его словам, президент России Владимир Путин неоднократно обсуждал это с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

будет означать для Москвы пересечение "красных линий". По его словам, президент России Владимир Путин неоднократно обсуждал это с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил президенту России Владимиру Путину. По его словам, "красные линии" Путина ограничиваются территорией РФ. "С нашей стороны российско-украинской границы мы сами разберемся, что нам делать в интересах украинского народа и безопасности Украины и Европы", — написал Кулеба.

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