Решение США о временном разблокировании экспорта российской нефти вызвало острую дискуссию среди мировых лидеров и экспертов. Пока Вашингтон пытается стабилизировать мировой энергетический рынок, Украина и европейские партнеры предостерегают, что такие уступки лишь пополняют военную казну Кремля.

США отменили санкции на российскую нефть

Соединенные Штаты Америки временно, сроком на 30 дней, позволили покупать российскую нефть и нефтепродукты, которые сейчас загружены на морские суда.

Как пояснил министр финансов США Скотт Бессент, это решение касается исключительно того сырья, которое уже находится в пути. По его словам, такой шаг поможет увеличить объемы мировых поставок, но в то же время не принесет Кремлю существенных прибылей, поскольку речь идет об ограниченной партии товара, буквально «застрявшей» в море.

«Чтобы увеличить глобальный объем действующих поставок, Министерство финансов США предоставляет временное разрешение странам на приобретение российской нефти, которая сейчас застряла в море. Эта ограниченная краткосрочная мера применяется только к нефти, которая уже находится в пути, и не принесет значительной финансовой выгоды российскому правительству», — заявил Бессент.

Согласно тексту выданной лицензии, операции разрешены для грузов, принятых на борт судов до 12 марта включительно. Разрешение будет действовать до полуночи 11 апреля по вашингтонскому времени.

Реакция мира на решение США по российской нефти

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом резко раскритиковал Дональда Трампа, назвав его «щенком» Владимира Путина. Поводом для такого заявления стало решение США снять ограничения на российскую нефть на фоне военного конфликта с Ираном, сообщает The Independent.

В Министерстве финансов США пытаются снизить градус напряжения: глава ведомства Скотт Бессент подчеркнул, что это лишь краткосрочная мера. Разрешение выдали для разблокирования танкеров, которые уже вышли в море, чтобы стабилизировать мировой рынок топлива из-за обострения на Ближнем Востоке.

Однако Ньюсом остался при своем мнении. Его пресс-служба подкрепила позицию губернатора сгенерированным нейросетью изображением, где хозяин Кремля ведет американского президента на поводке.

В то же время решение США по российской нефти раскритиковали в Великобритании. Там заявили, что не будут ослаблять санкции в отношении российской нефти.

«Правительство Великобритании не будет ослаблять санкции против России. Мы категорически не можем допустить, чтобы Путин, сидя в Кремле, расценил это (снятие санкций — Ред.) как возможность инвестировать в военную машину», — Министр энергетики Великобритании Майкл Шенкс.

В свою очередь во Франции заявили, что нынешняя ситуация в мире не дает оснований для ослабления санкций в отношении России, передает Укринформ.

«Решение, принятое США как исключительное и ограниченное, и они должны объяснять это сами, но оно не означает долгосрочного и широкого пересмотра санкций, которые они же сами и ввели», — подчеркнул президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже.

Кроме того, в Германии также раскритиковали решение США. Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал такой шаг «ошибочным». Он отметил, что мир имеет дело с высокой ценой на топливо, а не с дефицитом сырья, поэтому мотивы Вашингтона вызывают вопросы.

Эту позицию поддержали и немецкие политики, которые считают такие уступки разрушительным сигналом для Украины. Министр экономики Екатерина Райхе подчеркнула, что недопустимо продолжать наполнять военный бюджет Путина.

По словам президента Евросовета Антониу Кошта, решение США ослабить санкции против российской нефти подрывает европейскую безопасность и дает Кремлю дополнительные ресурсы для войны.

Кошта отметил, что экономическое давление на Москву является ключевым инструментом для принуждения к реальным переговорам о мире, передает Укринформ. Президент Евросовета подчеркнул, что любые уступки в санкционном режиме только усиливают агрессию против Украины. Ранее в ЕС уже предостерегали, что санкции должны только усиливаться, несмотря на любые колебания на мировом рынке энергоносителей.

Что говорят в Украине о решении США ослабить санкции РФ

Президент Украины Владимир Зеленский считает что снятие санкций приведет к усилению России.

Зеленский отметил, что средства от продажи энергоресурсов РФ направляет на производство вооружения, в частности дронов, которые применяются против Украины и в других регионах.

Президент отметил, что ослабление санкций в отношении российской нефти со стороны США может предоставить России около 10 миллиардов долларов на ведение войны.

«Снятие санкций только усилит Россию», — сказал президент Владимир Зеленский.

В Кремле заявляют об «общих интересах» с США по нефти

В Кремле считают, что в вопросе разблокирования российской нефти на танкерах интересы Москвы и Вашингтона «ситуативно совпали». Об этом заявил Дмитрий Песков, сообщают российские СМИ.

По его словам, действия США являются попыткой стабилизировать глобальный энергетический рынок. Песков отметил, что в Москве услышали объяснения Белого дома о временном характере разрешения — только для нефти, загруженной до 12 марта, — и отсутствие планов отменять другие санкции.

Однако на данный конкретный момент российская сторона расценивает шаги США как выгодные для обеих сторон.

«На данный момент ситуативно действительно наши интересы совпадают, вот таким образом мы это и расцениваем».

Решение США может стать спасением для Кремля

Мировые аналитики отмечают, что решение США временно ослабить санкции в отношении российской нефти может обогатить Путина и «продолжит войну в Украине». Кроме того, новая политика Вашингтона знаменует собой резкий поворот в политике США, пишет BBC.

Эксперты отмечают, что ранее США жестко критиковали страны, которые покупают российскую нефть, и ввели в августе огромную 50% пошлину на импорт из Индии из-за обвинений в том, что страна покупает российскую нефть и тем самым помогает финансировать войну в Украине.

В результате значительная часть санкционной нефти осталась на танкерах у побережья Индии и других азиатских стран, а трейдеры искали покупателей, готовых ее взять.

Бенджамин Хильгеншток из Киевской школы экономики считает решение США настоящим спасением для Кремля. По его оценкам, экспорт российской нефти может вырасти на 10 миллиардов долларов ежемесячно, половина из которых пойдет прямо в российский бюджет. Это особенно важно для Москвы сейчас, когда из-за нехватки места в хранилищах она была вынуждена сокращать добычу.

Эксперты отмечают, что шаг Вашингтона вряд ли решит проблему дефицита топлива, вызванную закрытием Ормузского пролива, через который проходит пятая часть мировой нефти. Уоррен Паттерсон из ING предполагает, что основными покупателями разблокированного сырья станут Индия и другие страны Азии.

В свою очередь источники ТСН в дипломатических кругах отмечают, что снятие «нефтяных» санкций с РФ «точно не поможет стабилизировать рынок, но поможет России воевать дольше.

Издание Financial Times пишет, что война в Иране и блокада Ормузского пролива позволили России стать одним из главных бенефициаров ближневосточного кризиса. В статье говорится о том, что благодаря скачку цен Москва получает до 150 млн долларов дополнительного ежедневного дохода.

Журналисты отмечают, если цена на Urals удержится в пределах 70-80 долларов, до конца марта российский бюджет может пополниться на сумму от 3,3 до 5 млрд долларов.

Россияне помогают Ирану вести войну

Президент США Дональд Трамп предположил, что Владимир Путин может поддерживать Иран в нынешнем конфликте. По мнению американского президента, такую позицию Кремля следует расценивать как симметричный ответ на военную помощь, которую Запад оказывает Украине.

Как сообщает Clash Report, Трамп высказал мнение, что Путин рассматривает союз с Ираном как способ отблагодарить США за их роль в укреплении украинской обороны.

«Путин, возможно, немного помогает Ирану, вероятно, считает, что мы помогаем Украине», — сказал он.

В свою очередь издание Bloomberg отмечает, что разведка РФ оказывает поддержку Ирану. Как отмечает медиа, целью такого сотрудничества является поддержка иранских ударов по американским военным объектам в регионе.

Министр обороны Великобритании Джон Гили подтвердил вероятное участие Кремля в планировании воздушных атак на Ближнем Востоке. В частности, иранские операторы изменили тактику — теперь беспилотники запускают на предельно малых высотах.

Bloomberg пишет, что это значительно усложняет их обнаружение и перехват современными системами ПВО, что, по мнению Гили, может быть результатом российских рекомендаций.

