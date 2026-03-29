«Щит Европы»: Украину не принимают в НАТО из-за страха перед Кремлем— The Telegraph
Главной причиной отсутствия членства Украины в НАТО является влияние Кремля.
Украина и НАТО сегодня никогда не были так близки — ни в сфере политического взаимодействия, ни в практическом военном сотрудничестве. Уровень диалога между сторонами беспрецедентно интенсивен и, по оценкам, базируется на доверии.
В то же время, как отмечает The Telegraph, существует фактор, который до сих пор удерживает Украину вне Альянса.
Издание пишет, что Киеву приходится постоянно создавать новые форматы взаимодействия, чтобы доносить свою позицию до союзников и лучше понимать их подходы. В то же время, часть стран уже фактически воспринимает Украину как будущего члена НАТО и предлагает постоянную координацию.
Однако главной причиной отсутствия членства называют влияние Кремля.
«Невозможность вступления Украины в НАТО в ближайшем будущем — это только политическая конструкция. Ни больше, ни меньше. Ее можно бесконечно укреплять, а очень быстро разрушить», — отмечает издание.
По оценке авторов, эта конструкция базируется на трех ключевых мифах, которые, как утверждается, активно продвигает Россия в мире.
Первый — о якобы обещаниях нерасширения НАТО на восток, что, как подчеркивается, не соответствует действительности.
Второй — о том, что вступление Украины в НАТО якобы автоматически повлекло бы войну с Россией. В то же время, напоминается, что Россия уже атаковала Украину до любых перспектив членства в Альянсе.
«Даже Генри Киссинджер, долго считавший, что Украину не следует приглашать в НАТО, после начала полномасштабного вторжения признал, что никаких ограничений на членство Украины больше нет», — цитирует издание.
Третий миф — именно перспектива вступления Украины в НАТО стала причиной полномасштабной войны. В материале отмечается, что это не соответствует действительности, а настоящая цель России — уничтожение украинской государственности.
«Россия начала войну, потому что хотела — до сих пор хочет — уничтожить Украину, ликвидировать украинскую государственность и стереть украинскую идентичность», — говорится в материале.
Также подчеркивается, что членство Украины в НАТО или ЕС стало бы четким сигналом о невозможности восстановления имперских амбиций Москвы.
Отдельно отмечается, что Украина уже фактически играет немаловажную роль в безопасности Альянса: ее армия, боевой опыт и оборонные инновации могут существенно усилить НАТО.
В итоге издание приходит к выводу, что Украина постепенно становится не только потребителем гарантий безопасности, но и их источником для Европы.
«Пятый год подряд Украина является щитом Европы. Но на самом деле Украина заслуживает быть мечом Европы. И мечом НАТО», — заключает The Telegraph.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность реорганизации НАТО, направленной на наказание членов, не выполняющих его требований по финансированию.
Мы ранее информировали, что Украина сталкивается с серьезными трудностями в привлечении новых спонсоров среди членов НАТО для оплаты американского оружия и техники.