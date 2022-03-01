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Считаем нападение России неприемлемым и ценим борьбу украинского народа – Эрдоган

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Считаем нападение России неприемлемым и ценим борьбу украинского народа – Эрдоган

Associated Press

Он призвал Украину и Россию к разрешению конфликта мирным путем.

Турция использовала полномочия в соответствии с конвенцией Монтре, чтобы предотвратить эскалацию кризиса, возникшего в результате агрессии России против Украины.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, — пишет Укринформ.

"Мы решили использовать полномочия, предоставленные нашей стране в соответствии с конвенцией Монтре, чтобы предотвратить эскалацию кризиса. Мы выступаем за уважение к суверенитету, политической и территориальной целостности Украины. Мы считаем нападение России неприемлемым и ценим борьбу украинского народа", — сказал Эрдоган.

В то же время, призвал Украину и Россию к разрешению конфликта мирным путем и напомнил, что Турция готова выступить посредником в этом процессе.

"Турция выполнила свои обязанности в рамках институтов и альянсов, частью которых она, в частности ООН, НАТО и ЕС, и будет продолжать это делать в будущем. Конечно, мы не пойдем на компромисс со своими национальными интересами. Мы не будем пренебрегать региональными и глобальным балансом. Поэтому говорим, что не откажемся ни от Украины, ни от России", — сказал Эрдоган.

По его словам, 5 тысяч граждан Турции уже покинули Украину, часть из них вернулись автобусами домой, остальные ожидают возвращения в Румынии.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

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