Считаем нападение России неприемлемым и ценим борьбу украинского народа – Эрдоган

Он призвал Украину и Россию к разрешению конфликта мирным путем.

Турция использовала полномочия в соответствии с конвенцией Монтре, чтобы предотвратить эскалацию кризиса, возникшего в результате агрессии России против Украины.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, — пишет Укринформ.

"Мы решили использовать полномочия, предоставленные нашей стране в соответствии с конвенцией Монтре, чтобы предотвратить эскалацию кризиса. Мы выступаем за уважение к суверенитету, политической и территориальной целостности Украины. Мы считаем нападение России неприемлемым и ценим борьбу украинского народа", — сказал Эрдоган.

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В то же время, призвал Украину и Россию к разрешению конфликта мирным путем и напомнил, что Турция готова выступить посредником в этом процессе.

"Турция выполнила свои обязанности в рамках институтов и альянсов, частью которых она, в частности ООН, НАТО и ЕС, и будет продолжать это делать в будущем. Конечно, мы не пойдем на компромисс со своими национальными интересами. Мы не будем пренебрегать региональными и глобальным балансом. Поэтому говорим, что не откажемся ни от Украины, ни от России", — сказал Эрдоган.

По его словам, 5 тысяч граждан Турции уже покинули Украину, часть из них вернулись автобусами домой, остальные ожидают возвращения в Румынии.