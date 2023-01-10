"Считаем нецелесообразным": власти Армении отказались проводить военные учения ОДКБ в 2023 году

По словам главы правительства Армении, проведение учений ОДКБ на территории страны на сегодняшний день является "нецелесообразным".

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказалась принимать у себя в стране учения Организации Договора о коллективной безопасности, запланированное на 2023 год.

Об этом глава армянского правительства сообщил 10 января на пресс-конференции.

"Министр обороны Армении проинформировал Объединенный штаб ОДКБ о том, что в нынешней ситуации считаем нецелесообразным проведение учений ОДКБ на территории Армении. По крайней мере, в этом году такие учения в Армении не пройдут", — заявил Пашинян.

Стоит отметить, что нынешние учения ОДКБ "Нерушимое братство-2023" должны были пройти именно в Армении. Об их проведении 1 января объявило Минобороны РФ. Однако Ереван решил отказаться от учений. Причиной такого решения стал провал "миротворческой миссии" РФ в Нагорном Карабахе.

Напомним, Лачинский коридор, соединяющий Армению и ее сателлита Нагорный Карабах, заблокирован азербайджанцами. Россияне обещали, что будут держать его под контролем Армении. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в разговоре с российским диктатором Владимиром Путиным обвинил в бездействии российских "миротворцев" в Нагорном Карабахе.

Что такое ОДКБ

Организация договора коллективной безопасности (ОДКБ) – военно-политическая организация, в состав которой входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан. Кремль пытается показать ОДКБ как альтернативу НАТО.

Читайте также: