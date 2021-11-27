Считает свое отстранение от должности президента незаконным: Янукович подал в суд на Раду

Он обвинил нардепов в "государственном перевороте".
Сбежавший экс-президент Виктор Янукович подал иск в Окружной административный суд Киева, в котором просит признать недействительным постановление Верховной Рады об отстранении его от должности президента Украины.
Об этом в субботу, 27 ноября, заявил его адвокат Юрий Кирасир.
"Виктор Янукович подал иск в Окружной административный суд Киева против Верховной Рады Украины. Четвертый президент намерен обжаловать законность принятия парламентом постановления о его якобы самоустранении с должности главы государства", — написал он на странице Facebook.
По его словам, Янукович считает решение парламента неконституционным и обвинил нардепов в "государственном перевороте".
Напомним:
- Офис генерального прокурора назвал имена бывших чиновников по делу Майдана. Они подозреваются в подавлении акций протеста в период с 18 по 20 февраля 2014 года. Их действия повлекли смерть среди участников акции.
- Виктору Януковичу и девяти подозреваемым по делу Майдана грозит пожизненное наказание в Украине.
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