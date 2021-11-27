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Считает свое отстранение от должности президента незаконным: Янукович подал в суд на Раду

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Считает свое отстранение от должности президента незаконным: Янукович подал в суд на Раду

УНИАН

Он обвинил нардепов в "государственном перевороте".

Сбежавший экс-президент Виктор Янукович подал иск в Окружной административный суд Киева, в котором просит признать недействительным постановление Верховной Рады об отстранении его от должности президента Украины.

Об этом в субботу, 27 ноября, заявил его адвокат Юрий Кирасир.

"Виктор Янукович подал иск в Окружной административный суд Киева против Верховной Рады Украины. Четвертый президент намерен обжаловать законность принятия парламентом постановления о его якобы самоустранении с должности главы государства", — написал он на странице Facebook.

По его словам, Янукович считает решение парламента неконституционным и обвинил нардепов в "государственном перевороте".

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