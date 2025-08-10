Диктатор Путин / © Getty Images

Российский диктатор не рассматривает захваченные территории Украины как конечную цель, ведь они могут быть для него только стартовой площадкой новых нападений.

Об этом в эфире Эспрессо заявил народный депутат Украины, глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

«Если говорить о так называемой большой стратегии Путина, то очевидно, что его не интересует захват, оккупация части территории Украины. Его это может интересовать только как плацдарм для дальнейшего наступления», – сказал нардеп.

По словам Сережко, Путин не отказался от своей основной цели — уничтожение Украины, ее подчинение и использование территории и потенциала для установления гегемонии в Европе.

«То есть это его основная цель. Восстановление не только Советской империи, но восстановление также русской гегемонии в Европе. Это его геостратегическая цель», - подчеркнул он.

По мнению политика, в Европе отлично понимают такие планы.

«Он не может довольствоваться тем, чтобы только, например, если даже мир признает эту оккупацию, эту аннексию этих территорий, даже тех, которые он уже вписал в свою конституцию, это абсолютно не сможет остановить Путина. Он будет продолжать это делать», - отметил Мережко.

Он считает, что российский диктатор озвучивает подобные заявления с одной провокационной целью.

«Он понимает, что это абсолютно нереально, чтобы мир, тем более, Украина признала эту аннексию. И это он использует в качестве инструмента войны, как инструмента провокации для того, чтобы взорвать стабильность внутри Украины и солидарность между Европой и Соединенными Штатами. Так же и солидарность внутри самой Европы», — подытожил председатель комитета ВР.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский уверен, что Россия и ее диктатор Путин не откажется от попыток полностью покорить нашу страну, даже если сейчас все требования Кремля будут выполнены .

Мы ранее информировали, что Зеленский отклонил предложение президента Трампа об «обмене территориями» , сославшись на Конституцию Украины.