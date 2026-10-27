"Сдачи" Донбасса будет мало: Сикорский объяснил, почему Путин не закончит войну

Сикорский подчеркнул, что Путину нужен не только Донбасс / © Associated Press

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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский уверен, что США ошибаются, рассматривая войну против Украины исключительно как борьбу за территории. Он подчеркнул, что даже отказ Киева от последних двух городов на Донбассе не гарантирует миру, потому что у Кремля есть масштабная цель.

Об этом он заявил в ходе общения с журналистами.

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"Чтобы стать глобальной сверхдержавой, России нужна Украина. Советский Союз без Украины - это Россия, лишенная статуса великого государства", - отметил Сикорский.

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По его словам, территориальные уступки могут привести лишь к временному затишью, но не устранить причины российской агрессии. Надежды, что Путин сможет "сохранить лицо" и остановит войну после получения новых территорий, польский министр считает ошибочными.

Сикорский также призвал отказаться от распространенного на Западе представления о том, что Россию невозможно победить. Он привел примеры войн и противостояний, в которых Москва потерпела поражение или не достигла своих целей.

"Существует миф, успешно распространившийся на Западе, о том, что Россия всегда побеждает. Но не всегда все для них складывается так, как они хотят", - отметил глава польского МИД.

В частности, он напомнил о поражении России в Крымской войне и войне с Японией, выходе из Первой мировой войны, неудавшейся попытке вторжения в Польшу, поражении в Афганистане и проигрыше в Холодной войне.

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Какая цель Путина относительно Донбасса

Аналитики Института изучения войны отметили, что Владимир Путин дал понять, что его территориальные амбиции в Украине выходят за рамки Донецкой области. Ему мало Донбасса. Кремль претендует на гораздо большую часть Украины.

Путин выдал бред, что якобы «новейшие генетические исследования» идентифицируют россиян и украинцев как «один народ». В ISW объяснили, что заявления Кремля об «исторической России» касается «Новороссии» — аморфного вымышленного региона на юге и востоке Украины, который в России дерзко называют «неотъемлемой» частью РФ. Новороссия включает не только Крым и четыре области, которые Россия незаконно аннексировала (Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области), но и Харьковскую, Днепропетровскую, Николаевскую и Одесскую области.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно отвечал, согласится ли отдать весь Донбасс. Он подчеркнул, что украинцы не могут «просто взять и бросить свою страну», потому что здесь их дома. Лидер заверил, что в 2026 году Россия не имела успехов на поле боя.

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