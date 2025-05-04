Сдадут ли США Украину Путину: дипломат оценил вероятность

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Подавляющее большинство так называемых «трампистов» в Республиканской партии США выступают против любой зарубежной помощи, в том числе и Украине. Однако в администрации Дональда Трампа нет людей, которые могут «сдать» Украину Путину.

Такое мнение высказал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин на Youtube-канале LIGAnet.

«Я думаю, что американцы [Украину] Путину не сдадут. У администрации там сложные дискуссии внутри. В администрации есть люди, которые понимают, что Украина это актив», — отметил украинский дипломат.

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При этом Павел Климкин отметил, что в среде так называемых «трампистов», к сожалению, сложилось мнение, что «Украина делится на настоящую „украинскую“ Украину, и какую-то не совсем настоящую, и, скорее, российскую».

В качестве примера дипломат привел высказывания самого же Дональда Трампа о Крыме, где говорят по-русски и люди хотят жить в РФ.

«Это ощущение у администрации есть, и его переделать действительно трудно. Но, с другой стороны, я не вижу там людей, в этой администрации, прямо говорящих, что Украину можно сдать России, даже в каких-то непубличных дискуссиях», — подчеркнул Павел Климкин.

По его словам, даже американское оружие Украина может продолжать получать, правда, вероятно, его в основном придется покупать.

Напомним, издание Financial Times предположило, что завершить войну в Украине может предложено США мирное соглашение, в котором не будет признания аннексии Крыма и других оккупированных Россией территорий.