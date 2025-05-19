Сделает ли Путин "жест" ради Трампа: аналитики предполагают неожиданный ход

Владимир Путин. / © Associated Press

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Перед запланированным телефонным разговором с Дональдом Трампом президент России Владимир Путин не демонстрирует готовность к содержательным компромиссам.

Однако, как отмечают обозреватели Sky News, Кремль может пойти на шаг, который будет выглядеть как уступка, чтобы помочь Трампу создать видимость дипломатического прорыва.

Спикер Путина Дмитрий Песков ранее заявил: "Если посредничество США поможет достичь целей "СВО" мирными средствами, Россия предпочтет этот вариант".

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В материале отмечается: эта фраза лишь подтверждает неизменность целей Кремля — предотвратить вступление Украины в НАТО и сохранить контроль над четырьмя оккупированными регионами. Это означает, что Москва по-прежнему ожидает от Киева и Запада добровольных уступок — или будет пытаться добиться своего силой.

30-дневное перемирие

Комментаторы Sky News предполагают, что Путин, несмотря на отсутствие намерения к полноценному прекращению огня, может предложить ограниченное или символическое ослабление.

Впрочем, перспектива даже временного перемирия выглядит сомнительной. Россия не раз заявляла, что не согласится на прекращение огня, если Запад не прекратит поддержку Украины. А предложенный Трампом еще два месяца назад вариант 30-дневного перемирия до сих пор не получил поддержки со стороны Москвы.

Показ силы перед разговором

Накануне разговора Путина и Трампа Кремль прибег к эскалации. В воскресенье Россия совершила самую масштабную атаку дронами с начала полномасштабного вторжения, а также, по сообщениям Украины, готовила испытательный запуск межконтинентальной ракеты.

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Обозреватели предполагают: это может быть либо попыткой надавить на Запад, либо тактическим маневром — подготовить почву для демонстративной уступки, которую Путин мог бы представить как жест доброй воли перед США.

Напомним, что сегодня, 19 мая, президент РФ Владимир Путин проведет телефонный разговор с Дональдом Трампом.