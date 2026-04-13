Сделает ли Венгрия Мадьяра разворот в отношении Украины: от чего это зависит

Лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр / © Associated Press

Реклама

Позиция Венгрии в отношении Украины может кардинально измениться в зависимости от успехов лидера партии-победительницы «Тиса» Петера Мадьяра во внутренней политике. Ключевыми факторами станут благосостояние венгров и состав нового правительства, которое сформируют в мае.

Такое мнение украинский политтехнолог Виталий Бала высказал в эфире телеканала «Київ24».

Политика Венгрии в отношении Украины при Мадьяре — чего ожидать

«На самом деле есть один ключевой момент: все будет зависеть от того, каких результатов он (Мадьяр — ред.) достигнет во внутренней политике. Если эти результаты будут очень положительными, то он, несомненно, сможет принимать решения, которые сейчас могут не нравиться той части венгров, которая негативно относится к Украине. Если ситуация внутри страны будет стабильной и успешной, общество это будет воспринимать спокойнее, и тогда можно будет постепенно выравнивать позиции», — рассказал эксперт.

Реклама

Он отметил, что для венгров первоочередное значение имеет их уровень жизни. Ранее активно продвигался тезис, что из-за поддержки Украины этот уровень якобы снижается, так же как и из-за миграционных процессов — об этом неоднократно заявлял премьер Виктор Орбан. Соответственно, если социально-экономическая ситуация в Венгрии будет улучшаться, Мадьяр получит больше пространства для решений, которые сегодня считаются непопулярными и не находят поддержки среди значительной части граждан.

Состав нового правительства Венгрии

«Но здесь есть одна проблема, потому что с ним в парламент зашло очень много людей, у которых нет опыта — то есть не были и не имели отношения к политике. И теперь все зависит от того, какую команду он, скажем так, наберет: кто будет конкретно министрами тех же иностранных дел. То есть много-много этих вещей», — пояснил Бала.

Он также выразил надежду, что немецкие политики могут присоединиться к этому процессу, посоветовав Мадьяру соответствующих специалистов и помогши с подбором кадров.

«Очень надеемся именно на то, что он подберет команду. Все будет зависеть от той команды и тогда мы можем, когда я увижу, кто будет в правительстве, а это там 12 мая, по большому счету, будем уже знать. Возможно, раньше уже будут кандидатуры, но окончательно уже будем в мае видеть новое правительство. Тогда можно будет говорить о том, какие будут перспективы«, — рассказал политтехнолог.

Реклама

Сейчас же речь идет преимущественно об ожиданиях. В то же время, по мнению эксперта, можно сказать, что те сценарии в Венгрии, на которые рассчитывали Европа и Украина, реализовались. Зато для США, в частности для президента Дональда Трампа, а также для российского диктатора Владимира Путина развитие событий оказалось нежелательным. И это, считает Бала, уже является позитивным сигналом.

К слову, по мнению журналиста «Радио Свободы» Ростислава Хотина, после поражения Орбана на выборах и победы Мадьяра Венгрия прекратит заигрывание с РФ и блокирование украинских инициатив. Журналист отмечает, что это позволит разблокировать движение Украины в ЕС, принять 20-й пакет санкций против России и выделить пакет помощи на 90 млрд евро.

Заметим, глава МИД Украины Андрей Сибига объявил о готовности к немедленному диалогу с Мадьяром для нормализации отношений и разблокирования ключевых вопросов: вступления Украины в ЕС, 20-го пакета санкций против РФ и финансовой помощи в 90 млрд евро. Сибига подтвердил открытость Украины к стандартам ЕС в отношении нацменьшинств и обсуждения восстановления и защиты нефтепровода «Дружба», который пострадал от российских атак.