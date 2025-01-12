"Сделал ставку на Москву": Зеленский резко прокомментировал действия Фицо

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо нагло отказался от предложения адаптировать страну к отсутствию транзита российского газа и прибегает ко лжи.

Об этом он написал на платформе X.

“Хорошо, что премьер-министр Словакии Фицо наконец-то вернулся из отпуска в роскошном отеле во Вьетнаме и сейчас находится в Братиславе. Лично для него это, пожалуй, сложно перейти от жизни в роскоши к попытке исправить собственные ошибки. Для Фицо было очевидной ошибкой считать, что его теневые схемы с Москвой могут продолжаться до бесконечности”, — подчеркнул украинский президент.

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Зеленский уверяет, что украинское правительство предложило "помощь народу Словакии в его адаптации к отсутствию транзита российского газа, но Фицо нагло отказался".

“Многие в Европе предупреждали его, что ничего не делать и ждать – не вариант. Теперь он прибегает к пиару, лжи и громким обвинениям, чтобы переложить вину с себя на кого-то другого. Но настоящая проблема состоит в том, что он сделал ставку на Москву, а не на собственную страну, не на объединенную Европу и тем более не на здравый смысл. С самого начала это была проигрышная ставка”, – заявил он.

Президент Зеленский выразил надежду, что дальнейшая диверсификация источников энергоснабжения в Европе, сотрудничество с Еврокомиссией и реализация политики президента Трампа по увеличению поставок американского газа на континент помогут "решить вызовы, вызванные недальновидностью отдельных европейских деятелей".

Как сообщалось ранее, в начале января у здания правительства Словакии в Братиславе прошла многолюдная демонстрация против политики действующего премьер-министра Роберта Фицо, которого осуждали за его встречу с военным преступником, президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

Премьер-министра Фицо во время проведения акции в здании правительства не было. По информации словацких СМИ, он находился во Вьетнаме, где остановился в пятизвездочном отеле Capella Hanoi, пожалуй, в самом роскошном номере под названием Grand Opera Madam Butterfly. Одна ночь там стоит около 6 тысяч евро.

Напомним, 1 января в 07:00 Украина прекратила транспортировку российского природного газа через свою территорию в интересах национальной безопасности.

После этого премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что из-за прекращения транзита газа из РФ Братислава введет "адекватные меры". В частности, его партия Smer-SD поддержит уменьшение помощи беженцам из Украины.

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