Сделали ли в Офисе президента выводы после статьи Залужного: Подоляк ответил

Подоляк заверил, что между президентом и главкомом ВСУ есть "синхронизированная позиция".
Советник руководителя ОП Михаил Подоляк рассказал, сделали ли в Офисе президента выводы из статьи главка ВСУ Валерия Залужного для британского издания The Economist.
Об этом Подоляк сказал в интервью DW.
"Так, а какие здесь выводы? Смотрите, есть синхронизированная позиция, которая проговаривается на уровне стратегии и тактики ведения боевых действий, актуально проговаривается на Ставке или на военном кабинете и президентом, и главнокомандующим, и, соответственно, теми или иными членами военного кабинета", – говорит советник руководителя ОП.
По его мнению, публикация Залужного подчеркнула, что во избежание затяжной войны, которая будет максимально разрушительна для Украины, нужно изменить подход к обеспечению ВСУ.
"Мы же понимаем, что для того чтобы получить преимущество в этой войне, нужно не количественно даже наращивать объемы определенных видов оружия, тех же снарядов, а нужно увеличить высокотехнологичный компонент", — отметил Подоляк.
Ранее ТСН.ua собрал главные тезисы, озвученные генералом Залужным в своей колонке для The Economist.
По словам Залужного, война в Украине переходит к новому этапу – так называемой позиционной войне, состоящей из статических и изнурительных боев.
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