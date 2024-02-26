"Сделать все возможное и невозможное": посол Украины объявил требование к Польше из-за уничтожения зерна

Дипломат подчеркнул, что "виновники такого варварства наносят ущерб не только Украине, но и Польше".

Посол Василий Зварыч призвал польские власти и полицию наказать виновных в порче украинского зерна, что произошло накануне неподалеку от Гданьска.

Об этом украинский дипломат написал в Сети.

Зварыч подчеркнул, что "виновники такого варварства наносят ущерб не только Украине, но и Польше".

"Обращаемся к польским властям и полиции с просьбой сделать все возможное и невозможное, чтобы найти и справедливо наказать виновных в таких позорных действиях", – говорится в заявлении посла.

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Высыпанная украинская кукуруза в Польше / Фото: Укрзализныця

Напомним, в ночь на 25 февраля в Польше неизвестные высыпали около 180 т украинской кукурузы из восьми полу вагонов. Инцидент произошел в 150 км от порта Гданьск, откуда груз должен был отправиться за пределы страны.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: В Польше из вагонов высыпали 160 тонн украинского зерна!!!

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